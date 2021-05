Coronavirus, il bollettino: 385 contagi in Sicilia, seconda regione in Italia. Calano ancora i ricoveri

Sono 385 i nuovi casi di Coronavirus registrati quest'oggi in Sicilia su 15.094 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività al 2,6%. Un leggero incremento rispetto a sabato scorso, quando i casi erano stati 350 ma su 19.201 tamponi e con un tasso di positività dell'1,8%. Le vittime del virus nelle ultime 24 ore sono state 7, i guariti invece 1.005. L'Isola è seconda per numero di contagi registrati oggi, alle spalle della Lombardia.

Sempre in calo la pressione sulle strutture ospedaliere: rispetto a ieri si contano 10 ricoverati in meno nei reparti Covid, per un totale di 502 pazienti. In terapia intensiva invece risultano occupati 72 posti letto (-1 rispetto al bollettino di venerdì) con tre ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi nell'Isola scendono sotto quota 10.000: sono 9.988, di cui 9.414 in isolamento domiciliare. I nuovi casi sono così suddivisi: 169 Catania, 54 Palermo, 38 Messina, 37 Siracusa, 30 Ragusa, 27 Agrigento, 13 Enna, 10 Trapani e 7 Caltanissetta.

Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I casi nelle ultime 24 ore sono 3.351, contro i 3.738 di ieri e soprattutto i 4.717 di sabato scorso. Con 247.330 tamponi, 1.500 meno di ieri, ma il tasso di positività è comunque in discesa all’1,4% (sette giorni fa era all'1,6%). I decessi sono 83, il secondo numero più basso dell’anno (ieri 126). Le vittime totali da inizio epidemia sono 126.002. Sempre in discesa i ricoveri, con le terapie intensive che sono 47 in meno (ieri -64) con 29 ingressi del giorno, mai così pochi nel 2021, e scendono a 1.095.

Giù anche i ricoveri ordinari, 392 in meno (ieri -515), 6.800 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Il totale dei contagiati sale a 4.213.055. I guariti sono 7.569 (ieri 10.534), per un totale di 3.845.087. In calo il numero degli attualmente positivi, 4.304 in meno (ieri -6.923): i malati ancora attivi sono ora 241.966. Di questi, sono in isolamento domiciliare 234.071 pazienti.

