Vaccini, dal 3 giugno si apre a tutte le fasce d'età: in arrivo nuova circolare

Dal 3 giugno sarà possibile somministrare vaccini a tutta la popolazione dai 16 anni, senza più dover rispettare il criterio delle fasce di età. È quanto annuncerà una circolare della struttura Commissariale per l'Emergenza di Francesco Figliuolo, non ancora diffusa.

Tra pochi giorni, insomma, tutti gli italiani potranno vaccinarsi. Undici milioni di italiani sono già completamente immunizzati contro il Covid, altrettanti hanno ricevuto la prima dose, quindi il 37% della popolazione ha una protezione totale o parziale. In particolare quasi l’85% degli over 70, secondo i dati del ministero della Salute.

Intanto si lavora verso l'ok al vaccino anche per i 12-15enni. «Il 10 maggio l’Fda ha già approvato i vaccini per gli adolescenti, l’Ema li approverà oggi e l’Aifa recepirà questa autorizzazione - nell’arco di un paio di giorni - perché non c'è nessun’altra indicazione preferenziale. C'è già un’età, ci sono già i vaccini e credo che oggi si completerà il ciclo per gli adolescenti dai 12 ai 15 anni. Ci sono 8,5 milioni di adolescenti in questa fascia d’età», ha detto a Sky TG24 Giorgio Palù, presidente dell’Aifa,

