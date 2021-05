Superenalotto, jackpot da 156 milioni vinto nelle Marche con una schedina da due euro

Centrato, nell'estrazione di ieri sera, il "6" al SuperEnalotto. La maxi vincita, frutto del jackpot del valore di 156.294.151 euro, è stata centrata a Montappone in provincia di Fermo. Si tratta della quarta vincita più alta di sempre in Italia dietro a quella di oltre 209 milioni di euro centrata a Lodi il 18 agosto 2019, a quella da 177,7 milioni di euro del 30 ottobre 2010 e che fu divisa da 70 vincitori che avevano acquistato un sistema ed a quella da 163,5 milioni, ottenuta il 27 ottobre 2016 a Vibo Valentia.

Il vincitore ha 90 giorni di tempo per richiedere la vincita dalla pubblicazione della combinazione vincente sul bollettino ufficiale. La vincita deve essere richiesta presso gli Uffici della Sisal in via A. Tocqueville, 13 a Milano od in Viale Sacco e Vanzetti, 89 Roma. La vincita sarà pagata entro i 3 mesi successivi.

La vincita del jackpot è stata realizzata presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Rivendita 3, situato in via Roma, 53. Quella di stasera è la prima vincita con punti sei del 2021.

La sestina vincente è stata: 1, 7, 37, 43, 63, 81 - Jolly 34 - SuperStar 26. Il sei è stato centrato con una schedina da 2 euro. Con quella di stasera sono 125 le vincite con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Il 6 mancava dal 7 luglio 2020 quando è stato vinto a Sassari (SP) un Jackpot da oltre 59 milioni di euro. Il montepremi in palio per l'estrazione di martedì 25 maggio riparte da 31,3 milioni di euro.

