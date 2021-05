Coronavirus: in Sicilia 493 nuovi casi, scende all'1,9% il tasso di positività e diminuiscono ancora i ricoveri

Sono 493 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore su 26.335 tamponi processati e il tasso di positività scende all'1,9% (ieri era del 2,5%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 443 i nuovi casi ma con meno tamponi, 17.911. Per il terzo giorno consecutivo scende, dunque, il tasso di positività che passa dal 2,8%di mercoledì scorso all'1,9% di oggi. Sono 11, invece, i decessi nell'ultimo giorno e 1.480 i guariti. Scendono ancora i ricoveri: -30 di cui 5 dalla terapia intensiva. Rispetto a venerdì scorso c'è il 14% in meno di nuovi casi.

Attualmente ci sono 14.015 positivi di cui 679 ricoverati, 99 in terapia intensiva, 13.237 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 202.569 e i decessi a 5.720. Da inizio pandemia sono 222.304 i casi di Coronavirus registrati in Sicilia.

A livello provinciale, sono 90 i nuovi casi a Palermo, 145 a Catania, 96 a Messina, 24 a Siracusa, 44 a Trapani, 36 a Ragusa, 12 a Caltanissetta, 36 ad Agrigento e 10 a Enna.

A livello nazionale, sono 5.218 i positivi al test del coronavirus. Ieri erano stati 5.741. Sono invece 218 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 164. Con 269.744 tamponi, 18mila più di ieri, tanto che il tasso di positività torna all’1,9% (ieri era salito lievemente al 2,3%). Sono 9.925 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti Covid degli ospedali, quindi di nuovo sotto quota 10 mila per la prima volta dal 22 ottobre. Il calo nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, è stato di 458 unità. In terapia intensiva ci sono invece 1.469 persone, in calo di 75 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 51 (ieri 69).

