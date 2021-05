Vaccinazioni no stop, a Palermo si parte a mezzanotte. Da domani spazio ai giovani se portano gli anziani

Vaccinazioni anche la notte. L'h24 parte oggi alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. Da mezzanotte verranno somministrate dosi nel nuovo padiglione 20A, inaugurato nei giorni scorsi e pronto ad aprire. Dalle 8 di domani mattina invece, si riprenderà nel padiglione 20.

La vaccinazione notturna al padiglione 20A è aperta solo ai cittadini nelle fasce 16-59 anni con patologie non gravi e 40-59 anni senza patologie.

"Lavoreremo no stop - ha detto il commissario per l'emergenza Coronavirus a Palermo Renato Costa -, ma con l’energia di chi sa di contribuire a una missione importante: la tutela della salute collettiva. Prima ci immunizziamo, prima torneremo alle nostre vite”.

All’interno del nuovo spazio si snoda il percorso di anamnesi, somministrazione e osservazione post-vaccino, proprio come il padiglione 20. Circa settanta le unità di personale impiegate, tra medici, infermieri, amministrativi, volontari, sicurezza.

Domani, invece, in tutti gli hub provinciali della Sicilia prenderà il via l'iniziativa lanciata dalla Regione “Proteggi te e i nonni”. Saranno dunque somministrate dosi ad anziani e giovani, non necessariamente legati da vincoli di parentela, non necessariamente nonni e nipoti, ma devono recarsi insieme al centro vaccinale. In sostanza, senza che sia obbligatoria la prenotazione, sarà garantita una corsia preferenziale agli over 80 e ai loro accompagnatori, anche più di uno.

Ai giovani sarà somministrato il monodose Johnson & Johnson o Astrazeneca, agli anziani invece Pfizer o Moderna. Alla Fiera di Palermo ultraottantenni e over 18 possono venire insieme a vaccinarsi solo nel turno 8-24.

