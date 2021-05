Coronavirus, in Sicilia 443 nuovi positivi e 10 decessi. Diminuiscono ancora i ricoveri

Sono 443 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 17.911 tamponi processati; il tasso di positività, rispetto alla giornata di ieri, è sceso al 2,5% (mercoledì era al 2,8%). Ieri erano stati registrati 603 nuovi casi su 21.467 tamponi processati. È quanto emerge dal bollettino del ministero alla Salute. I ricoveri scendono (-32) e sono 688 i nuovi guariti. Sono 10 i nuovi decessi. Rispetto a giovedì scorso i nuovi positivi sono scesi del 27%.

Attualmente i positivi sono 15.013 di cui 704 ricoverati, 104 in terapia intensiva e 14.205 in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti a 201.089 e i decessi a 5.709. Da inizio pandemia sono 221.811 le persone contagiate dal Covid in Sicilia.

A livello provinciale, sono 121 i casi registrati a Palermo, 111 a Catania, 43 a Messina, 30 a Siracusa, 22 a Trapani, 34 a Ragusa, 10 a Caltanissetta, 32 ad Agrigento e 34 a Enna.

A livello nazionale sono 5.741 i positivi al test del coronavirus. Ieri erano stati 5.506 . Sono invece 164 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 149. Sono 251.037 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 287.256. Il tasso di positività è del 2,3%, in aumento rispetto all’1,9% di ieri (+0,4%).

© Riproduzione riservata