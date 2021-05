Vaccini senza prenotazione per ottantenni e accompagnatori over18: da venerdì nuovo Open Day in Sicilia

Vaccini senza prenotazione in Sicilia per gli over 80 e i loro accompagnatori: si chiama “Proteggi te e i nonni”, la nuova iniziativa della Regione per dare un ulteriore impulso alla campagna vaccinale nell’Isola.

Da venerdì 21 a domenica 23 maggio, in tutti gli Hub provinciali, gli ultra 80enni ed i loro accompagnatori (anche più di uno) over 18, non necessariamente legati da un vincolo di parentela, potranno vaccinarsi anche senza prenotazione. A loro verrà riservata una corsia riservata per ridurre i tempi di attesa.

Per gli accompagnatori verranno utilizzati, previa adesione volontaria, vaccini a vettore adenovirale AstraZeneca e Johnson & Johnson.

Sempre da venerdì, nell'hub della fiera di Palermo verrà dato il via alle vaccinazioni di notte, dalle 24 alle 8. Le somministrazioni verranno eseguite nel padiglione 20/, la nuova area inaugurata ieri pomeriggio. Nelle ore notturne potranno vaccinarsi soltanto i cittadini nelle fasce 16-59 anni con patologie non gravi e 40-59 anni senza patologie.

«Un ciclo continuo per permettere di aumentare il numero delle persone vaccinate e per immunizzare tutti nel più breve tempo possibile», commenta Renato Costa, commissario per l'emergenza Covid a Palermo.

Il nuovo centro sorge in un'area di oltre 1.600 mq e può ospitare fino a 270 persone. Comprende altri due corridoi vaccinali, per un totale di sette, con i cinque del padiglione 20. Le postazioni vaccinali saranno 16. All'interno del nuovo spazio si snoda il percorso di anamnesi, somministrazione e osservazione post-vaccino, proprio come il padiglione 20. Circa settanta le unità di personale impiegate, tra medici, infermieri, amministrativi, volontari, sicurezza.

