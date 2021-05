Coronavirus, 600 nuovi contagi in Sicilia ma gli ospedali si svuotano: 54 ricoverati in meno

Sono 603 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 21.467 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività al 2,8%. Mercoledì scorso i contagi erano stati 607 ma con più tamponi: dunque un lieve rallentamento della discesa che però prosegue senza particolari intoppi. Oggi l'Isola è la terza regione in Italia per quanto riguarda i nuovi positivi alle spalle di Lombardia (936) e Campania (634).

Sono invece 10 le vittime del virus quest'oggi e 1.618 invece le persone che hanno superato l'infezione e risultano ufficialmente guarite. Ancora ottime notizie per quanto riguarda la situazione ospedaliera, con i ricoveri nei reparti Covid che proseguono nel loro drastico calo: sono 733 in tutto, 53 in meno rispetto a 24 ore fa. Pressoché stabili invece i numeri in terapia intensiva con 107 posti letto occupati (-1 rispetto a ieri) e 6 ingressi giornalieri.

Questa la suddivisione dei nuovi casi per province: Catania 268, Palermo 70, Agrigento 58, Messina 51, Siracusa e Ragusa 48, Trapani 29, Caltanissetta 19, Enna 12. Da inizio pandemia sono 221.368 i siciliani colpiti dal virus, 5.699 le vittime e 200.401 i guariti. Gli attuali positivi nell'Isola calano ancora e diventano 15.268, di cui 14.418 in isolamento domiciliare obbligatorio.

Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. Sono 5.506 i casi nelle ultime 24 ore, contro i 4.452 di ieri ma soprattutto i 7.852 di mercoledì scorso, il paragone più attendibile. Con 287.256 tamponi, 25mila più di ieri. Il tasso di positività rimane molto basso all’1,9% (ieri 1,7%). I decessi sono 149 (ieri 201), per un totale di 124.646 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Ancora in discesa anche i ricoveri: le terapie intensive sono 46 in meno (ieri -65) con 70 ingressi del giorno, e scendono a 1.643, mentre i ricoveri ordinari sono 521 in meno (ieri -485), 11.018 in totale. I guariti sono 13.929 (ieri 11.831), per un totale di 3.741.149. Sempre in diminuzione il numero delle persone attualmente positive, -8.578 (ieri -7.583): i malati ancora attivi sono ora 306.730. Di questi, sono in isolamento domiciliare 294.069 pazienti.

