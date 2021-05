Nuovo decreto: eliminazione del coprifuoco con gradualità e green pass ai matrimoni, le novità in arrivo

Il nuovo decreto del governo Draghi vedrà la luce questa settimana: oggi è il giorno della cabina di regia che si riunisce per trovare l’accordo sulle date di alcune riaperture e soprattutto sulla modifica dei parametri per il cambio di fascia delle Regioni.

Rt ospedaliero

Con il nuovo decreto si terrà conto dell’Rt ospedaliero che conteggia i ricoveri nei reparti e nelle terapie intensive e si misurerà l’incidenza dei nuovi casi su 100 mila abitanti. Stop dunque ai nuovi contagiati. Il monitoraggio del 21 maggio, che sarà dunque basato sui nuovi criteri, potrebbe portare alcune regioni in fascia bianca.

Coprifuoco

Verrà iniziato un percorso graduale per eliminare il coprifuoco entro luglio. L’ipotesi prevalente è quella di far slittare dal 24 maggio l’obbligo di rientro a casa alle 23 e dopo un paio di settimane alle 24. A fine giugno, poi, si cercherà di eliminare il divieto di circolare la sera. Contrari alla gradualità i componenti della Lega che alla riunione di oggi presenteranno la richiesta di eliminare il coprifuoco già dal 2 giugno.

Cene al chiuso

Alcuni ministri, ma anche molti governatori, vorrebbero consentire l’apertura dei ristoranti al chiuso anche a cena, sempre dall’1 giugno. Una decisione sarà presa sulla base del monitoraggio e mantenendo il protocollo già in vigore che prevede massimo quattro persone al tavolo, a meno che non si tratti di componenti di un nucleo familiare, e obbligo di mascherina quando non si è seduti.

Centri commerciali aperti nel weekend

Dal prossimo fine settimana, il 22 e il 23 maggio, i centri commerciali potrebbero rimanere aperti. Dopo le proteste dei giorni scorsi, Palazzo Chigi si è impegnato a rivalutare la norma se la curva epidemiologica fosse rimasta in discesa e adesso che i dati appaiono confortanti sembra scontato che arrivi il via libera del governo.

Matrimoni, agli invitati servirà il green pass

Attualmente la festa per chi si sposa è consentita soltanto con le regole dei ristoranti e sempre all’aperto ma probabilmente, dal prossimo metà giugno, sarà possibile organizzare banchetti per i matrimoni seguendo però le regole del protocollo e con un nuovo obbligo: il green pass per gli invitati. Vuol dire che sarà necessario dimostrare di essere stati vaccinati con doppia dose, oppure di essere guariti dal Covid-19 (sempre con il certificato rilasciato dalla Asl o dal medico di base) oppure di aver effettuato un tampone nelle 48 ore precedenti. Il test dovrà essere molecolare, antigenico, ma potrà valere anche quello salivare ritenuto idoneo da una circolare del ministero della Salute.

Parchi tematici, obbligatoria prenotazioni e distanziamento

Il decreto in vigore prevede che i parchi tematici possano essere aperti al pubblico a partire dal 1° luglio. Vibranti, però le proteste di gestori e associazioni di categoria che hanno di anticipare. L’ipotesi che sarà valutata è quella di consentire l’apertura dal 1° giugno o dal 15 giugno con il protocollo che prevede prenotazione obbligatoria online, distanziamento tra le persone e mascherina sempre indossata.

