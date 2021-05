La Sicilia accelera con i vaccini, da oggi prenotazioni aperte agli over 40: ecco come fare

Dopo settimane difficili adesso la campagna vaccinale sta finalmente ingranando anche in Sicilia. L'Isola non è più la maglia nera d'Italia, secondo il report governativo le dosi inoculate sono state 1.950.085, cioè l'87.7% di quelle disponibili. Superate Sardegna, provincia autonoma di Bolzano, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Calabria e Basilicata. Un'accelerazione importante proprio mentre il virus prosegue nella sua ritirata, con contagi, ricoveri e decessi in continuo calo.

Per dare un'ulteriore sprint a partire dalle 10 di quest'oggi, attraverso i canali messi a disposizione da Poste Italiane, prendono il via le prenotazioni per il nuovo target di popolazione over 40. L'azienda ricorda che "i soggetti individuati potranno prenotare l’appuntamento per l’inoculazione tramite la piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il call center dedicato - telefonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedì alla domenica dalle ore 8 alle 20 -, via SMS al numero 339.9903947, attraverso i 687 sportelli ATM Postamat o tramite i 2.200 portalettere in servizio per il recapito sull'Isola. A Palermo è già possibile fare richiesta sul sito https://fiera.asppalermo.org/.

Per la prenotazione è sufficiente tenere a portata di mano il codice fiscale, la tessera sanitaria e un numero di cellulare, utile e indispensabile alla conferma dell’appuntamento".

Poste Italiane conferma che, "come di consueto e come per gli altri target, le liste ricevute da Sogei con i nominativi degli aventi diritto al vaccino anti Covid autorizzati della Regione Siciliana sono liste specifiche che non possono subire alcun tipo di intervento. Si consiglia a chiunque degli aventi diritto riscontri problematiche legate all’inserimento dei dati al momento della prenotazione di aprire una segnalazione contattando il call center al numero verde 800.009.966 che provvederà a inoltrarla alla Regione per le consuete verifiche".

L'ottima risposta dei siciliani, intanto, ha di fatto costretto l'Assessorato regionale della Salute a dire stop agli open day con Pfizer e Moderna. I due vaccini saranno inoculati soltanto a coloro i quali hanno prenotato la somministrazione, in modo da mettere in sicurezza le seconde dosi programmate la prossima settimana. In tutti gli Hub e centri di somministrazione, la vaccinazione senza prenotazione sarà possibile soltanto per la tipologia di siero AstraZeneca e Johnson & Johnson.

Nell’ultimo giorno dell'open day per tutte le tipologie di vaccino, a Palermo sono state fatte 15.037 vaccinazioni. I drive in organizzati alla Casa del Sole di Palermo, Termini Imerese e Carini, le vaccinazioni nella Chiesa di san Gaetano a Monreale, ma anche le iniziative nei comuni montani e nelle isole di Ustica e Lampedusa si sono rivelate un successo. Così come si sono rivelate azzeccate le scelte dei nuovi Hub realizzati in provincia: a Misilmeri sabato sono state 827 le somministrazioni, 649 a Bagheria e 856 a Cefalù.

© Riproduzione riservata