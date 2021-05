Coronavirus, l'assessore Scilla è positivo: tutta la giunta Musumeci in quarantena

L’assessore regionale all’Agricoltura, Toni Scilla, è risultato positivo al Covid. È stato lui stesso a comunicarlo in una chat interna a Forza Italia. Sabato aveva accusato sintomi influenzali e si era sottoposto al tampone.

Scilla, venerdì scorso, ha partecipato alla riunione di giunta per cui tutti i componenti del governo Musumeci sono in quarantena, in attesa dell'esito dei tamponi. Stessa cosa per i componenti dell'ufficio di gabinetto. Sarebbe positiva anche una sua collaboratrice.

