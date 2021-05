"Rt ospedaliero" e tre nuove fasce di rischio: come possono cambiare i colori delle regioni

Istituto superiore della Sanità (Iss) e tecnici delle Regioni al lavoro sul possibile nuovo modello di valutazione del rischio del contagio, che domani dovrebbe essere esaminato nell’incontro tra Governo e Regioni. Sul tavolo ci sarebbe la revisione di due indicatori: l’Rt ospedaliero e l'incidenza dei casi di infezione da Covid. Il passaggio in zona ad alto rischio avverrebbe se il livello di occupazione di area medica ospedaliera e area intensiva arrivasse rispettivamente al 30% e al 20% (ora al 40 e al 30).

L’indice Rt ospedaliero, anzichè il solo Rt fondato sull'andamento dei casi positivi, potrebbe diventare il nuovo parametro chiave per stabilire il colore delle Regioni. Nel nuovo calcolo a pesare sarebbe soprattutto il numero dei ricoveri (sia ordinari che in terapia intensiva), che garantirebbe dati più certi.

Senza contare che la fase è completamente nuova, grazie alla campagna vaccinale che va avanti a ritmo crescente: secondo gli scienziati a questo punto più che i contagi, peraltro troppo influenzati dalle oscillazioni dei tamponi, a contare davvero sono proprio i numeri degli ospedali. Non è esclusa nemmeno la possibilità di dare più valore all’incidenza, dato disponibile in tempo pressochè reale: non a caso ci sono Regioni con un’incidenza ormai vicina alla fatidica zona bianca (50 casi settimanali per centomila abitanti) che rischiano comunque un Rt sopra soglia.

Secondo l'applicazione del nuovo calcolo, la Sicilia potrebbe essere in zona gialla dal 16 maggio.

Tre le nuove fasce di incidenza: quella a maggior rischio sarebbe fissata a partire da 150 casi su 100mila persone. Finora l’indicatore di rischio relativo all’occupazione ospedaliera era stato definito al 40% e al 30% (rispettivamente area medica e area intensiva), quindi rispetto ai dati su cui stanno decidendo Iss e tecnici delle Regioni, in accordo con il gruppo di lavoro voluto dal ministero della Salute, vi sarebbe un abbassamento della soglia del 10% in entrambe le aree.

Per quanto riguarda invece l’incidenza, a quanto si è appreso, la zona a rischio intermedio scatterebbe se il numero dei contagiati oscillasse tra i 50 e i 150 contagiati ogni 100mila persone; zona a rischio basso se il numero si mantiene sotto i 50. Gli esperti starebbero valutando la possibilità di incrociare i due parametri, anche se al momento non vi sono conferme. Il nuovo modello sarà esaminato domani nell’incontro tra governo e Regioni dopo le valutazioni fatte dall’Istituto superiore della Sanità (Iss) e dai tecnici delle Regioni.

Verosimilmente qualora si decidesse di applicarli, modificando il sistema attuale, verrebbe usato un algoritmo differente da quello utilizzato finora. Al momento tuttavia non è chiaro se nel nuovo modello di valutazione del rischio entreranno anche i dati relativi ai vaccinati e quelli che riguardano chi è già guarito dal Covid, perlomeno in tempi recenti, e ha ancora gli anticorpi All’incontro di domani ci saranno per il Governo il ministro della Salute Roberto Speranza e degli Affari Regionali Mariastella Gelmini.

