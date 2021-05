Troppe rinunce per Astrazeneca in Sicilia, sui vaccini l'Isola resta ultima ma insieme alla Sardegna

Continua in Sicilia la diffidenza per Astrazeneca e così la campagna di vaccinazione non decolla a causa delle tante rinunce. La nostra regione si trova sempre ultima, stavolta insieme alla Sardegna.

Dai dati del governo, emerge che la Sicilia ha somministrato il 79,5% di dosi: 1.691.515 a fronte di 2.126.385 consegnati. Nessun nuovo impulso, dunque, dalla vaccinazione di massa nelle isole minori e dall'allargamento della platea ai 50enni.

Nell’ultima settimana sono stati effettuati quasi esclusivamente richiami di Astrazeneca con una media di 3.110 al giorno in tutta l’Isola. Nei frigoriferi rimangono, in attesa di essere utilizzate, 247 mila dosi del siero anglo-svedese: in pratica sono state somministrate soltanto il 53% di dosi sulle 523.800 consegnate.

Questa diffidenza verso il vaccino Astrazeneca c'è principalmente in Sicilia, nelle altre regioni si viaggia ad un ritmo regolare e costante con basse, in alcuni casi bassissime percentuali di rinunce. In Lombardia, ad esempio, quasi nessuno rifiuta il siero anglo-svedese, circa l'1%, e così l’assessore Moratti ha chiesto le dosi di AstraZeneca rifiutate dalle regioni.

La campagna vaccinale, dunque, non decolla in Sicilia e aumenta sempre più la corsa alla ricerca di qualche patologia per far in modo da evitare il vaccino Astrazeneca e farsi iniettare Pfizer o Moderna.

