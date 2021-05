“Ogni giorno è una grande vincita”, al via il concorso a premi dei supermercati il Centesimo

Una nuova opportunità per i clienti dei supermercati il Centesimo, presenti in tutta la Sicilia. Prende il via, infatti, dall'11 maggio all'8 giugno 2021, il concorso a premi cancella e vinci “Ogni giorno è una grande vincita”.

«Abbiamo organizzato il concorso a premi “Ogni giorno è una grande vincita” per creare un legame ancora più forte con i nostri affezionati clienti- dichiara Marco Romano, Direttore commerciale di CDS- Grazie alle partnership create con i migliori brand, abbiamo creato moltissime opportunità per far vincere tanti prodotti normalmente acquistati nella spesa di ogni giorno. Queste partnership testimoniano l’incessante ricerca della nostra insegna di proporre a ogni cliente sempre la massima qualità ma soprattutto il gran risparmio che da sempre caratterizza la proposta del Centesimo e vuole essere la dimostrazione della nostra costante attenzione nei confronti delle esigenze di spesa dei clienti. Ringraziamo tutti gli sponsor che ci hanno supportato nella realizzazione del concorso e speriamo che questa iniziativa venga accolta con grande entusiasmo, lo stesso che ci ha spinto a organizzarla» conclude Marco Romano.

Il concorso, organizzato in partnership con numerosi sponsor, mette in palio numerosi premi e per vincere basterà solamente fare la spesa. In particolare, ogni 25,00 euro di spesa con Spicciolo d’Oro, si riceverà una cartolina in omaggio per vincere premi immediati in buoni acquisto fino a 20,00 euro. Oltre ai buoni acquisto, ci sarà la possibilità di partecipare all’estrazione finale per vincere un robot aspirapolvere Samsung e buoni spesa del valore di mille euro.

Inoltre con l’acquisto di prodotti selezionati ogni cliente riceverà altre cartoline per vincere i buoni acquisto. Lo speciale volantino dedicato al concorso mostra i prodotti sponsor con cui è possibile redimere i buoni accumulati.

È possibile consultare il regolamento completo sul sito ufficiale dell'insegna QUI.

