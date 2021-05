Settimana nera per la Sicilia, da Palermo a Ragusa morti cinque ventenni vittime di incidenti

Settimana nera per le strade siciliane: quattro incidenti mortali e cinque vittime, tutte giovanissime. L'ultimo, il più recente, questa mattina, in centro a Ragusa, dove in un incidente autonomo in centro città alle 6 del mattino, è morto un ragazzo di 21 anni, P.S.. La vittima si trovava a bordo di una Fiat Punto, guidata da un altro giovane, che stava percorrendo via Archimede verso il centro della città e, per cause ancora al vaglio della Polizia stradale, ha prima sbandato colpendo un albero e poi ha finito la sua corsa su una cancellata che delimita il vallone nella parte bassa della villetta comunale.

Il 21enne, passeggero dell’auto è deceduto, del secondo giovane che ha 22 anni non è nota la prognosi anche se le sue condizioni stando alle prime informazioni non sarebbero gravi.

Ieri, a Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento, nello scontro tra un'auto e una moto ha perso la vita un carabiniere di 25 anni, Davide Ciulla, in servizio alla tenenza di Ribera. A scontrarsi, per cause ancora non chiare, sono state la motocicletta guidata dal giovane militare dell’Arma e una Fiat Punto: entrambi i mezzi viaggiavano sullo stesso senso di marcia, verso Ribera. Il corpo esanime del giovane militare è rimasto per terra, mentre la motocicletta è stata scaraventata a distanza. Sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sempre ieri, un altro incidente mortale sull'autostrada A19 "Palermo-Catania" nei pressi dello svincolo di Enna. A perdere la vita un altro ragazzo di 25 anni di Francavilla di Sicilia, alla guida dell'auto che, per cause ancora da accertare, è precipitata dal viadotto Ferrarelle, tra Enna e Caltanissetta.

La settimana "nera" è iniziata lunedì con il tragico incidente di viale Regione Siciliana, a Palermo, a seguito del quale sono morte due ragazze, Alessia Bommarito e Chiara Ziami, di 20 e 21 anni. Entrambe erano a bordo della Panda bianca che si è scontrata con un un furgoncino nero e uno scooter Yamaha 400. Chiara è morta sul colpo, l'amica, Alessia, poche ore dopo all'ospedale Villa Sofia, dove era stata trasportata già in condizioni disperate. Un incidente dalla dinamica terribile che ha sconvolto la città. Nello scontro ci sono stati anche 14 feriti.

