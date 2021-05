Razzo cinese, quando e dove cade: la protezione civile spiega perché i rischi sono pochi

"Che vuol dire 'non si può escludere la remota possibilità' di un interessamento del nostro territorio? Ipotizzando 1000 oggetti spaziali con le stesse caratteristiche in rientro incontrollato nello stesso momento, in tutto il mondo non sarebbero più di 3 le persone coinvolte". Così su Facebook la Protezione civile sul razzo cinese in caduta incontrollata. Il Dipartimento, sottolinea, "insieme ai centri di competenza, prosegue nel monitoraggio delle possibili traiettorie".

Al momento la previsione di rientro sulla terra del lanciatore spaziale cinese «Lunga marcia 5B» è fissata per le ore 02:24 ore locali del 9 maggio, con una finestra temporale di incertezza di più o meno 6 ore. All’interno di questo arco temporale sono tre le traiettorie che potrebbero coinvolgere l’Italia che, in totale, interessano porzioni di 9 regioni del centro-sud, ovvero Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

È quanto emerso dal Comitato operativo della Protezione civile, convocato stasera dal capo Dipartimento Fabrizio Curcio, per un’analisi degli ipotetici scenari dovuti al rientro incontrollato in atmosfera del razzo e la condivisione delle informazioni con le strutture operative e i territori potenzialmente coinvolti.

Il tavolo tecnico - composto da Asi (Agenzia spaziale italiana), da un membro dell’ufficio del Consigliere militare della Presidenza del Consiglio, rappresentanti dei ministeri dell’Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, della Difesa - Coi, dell’Aeronautica Militare - Isoc e degli Esteri, Enac, Enav, Ispra e Commissione speciale di Protezione civile della Conferenza delle Regioni - continuerà, insieme ai rappresentanti delle Regioni potenzialmente coinvolte, a seguire tutte le operazioni del rientro, fornendo analisi e aggiornamenti sull'evoluzione delle operazioni.

