La Sea Watch con 455 migranti nel Canale di Sicilia: "Esausti, dateci un porto"

Restano a bordo del «Sea Watch 4» i 455 migranti soccorsi dalla nave della ong tedesca in sei interventi in 48 ore e che ora si trovano nel Canale di Sicilia in attesa dell’assegnazione di un porto sicuro.

«Loro e l’equipaggio sono esausti», afferma il team, «tuttavia, l’umore è positivo. Siamo colpiti dalla forza e dalla resistenza di queste persone! Perchè anche se hanno vissuto cose terribili, cantano, ballano e supportano l’equipaggio ovunque possono». Afferma il portavoce della nave, Oliver: «Non stiamo chiedendo un favore, i diritti umani non sono un favore nè un atto di carità. Le persone a bordo della nostra nave hanno dei diritti e devono essere rispettati. Hanno bisogno di un porto sicuro, e ne hanno bisogno ora».

