Coronavirus: in Sicilia mille nuovi positivi, ma scendono i ricoveri

Sono 1.000 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore su 27.029 tamponi processati. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Il tasso di positività, rispetto alla giornata di ieri quando c'erano stati 861 nuovi casi su 28.145 tamponi, è leggermente salito: 3,7% (3,1% ieri). La Regione è quinta per numero di contagi

giornalieri. Scendono i ricoveri in ospedale -36 ma salgono di due unità le terapie intensive. Sono 10 i nuovi decessi e 1.113 i guariti. Rispetto a 7 giorni fa c'è il 9% in meno di casi con maggiori tamponi eseguiti.

Attualmente ci sono 24.773 positivi al Covid di cui 1.136 ricoverati in ospedale, 167 in terapia intensiva, 23.470 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 179.294 e con i 10 decessi di oggi le vittime arrivano a 5.420. Da quando è iniziata la pandemia sono 209.487 i contagiati in Sicilia.

A livello provinciale, sono 357 i casi registrati a Palermo, 193 a Catania, 93 a Messina, 106 a Siracusa, 14 a Trapani, 102 a Ragusa, 51 a Caltanissetta, 60 ad Agrigento, 24 a Enna.

A livello nazionale sono 12.965 i nuovi positivi su 378.202 tamponi processati, con il tasso di positività del 3,4%. I decessi sono 226 (ieri 263) ma scendono sia le terapie intensive -61, che i ricoveri -559. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 18.466. In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.035.617, i morti 121.033. Gli attualmente positivi sono invece 430.542 (-5.728 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 3.484.042 (+18.466).

