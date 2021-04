Coronavirus in Sicilia, il bollettino di oggi: nuovi casi ancora sotto quota mille, quasi dimezzati a Palermo

Per il secondo giorno consecutivo restano sotto quota mille i contagi da coronavirus in Sicilia: sono 980 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, su 30.150 tamponi elaborati. I casi sono in lieve aumento rispetto ai 940 di ieri (+4%) ma in calo del 24% rispetto a mercoledì scorso (1288). Resta stabile l'indice di positività, che si conferma al 3,3%. La Regione è sesta per numero di contagi giornalieri. Trenta il numero dei morti.

Si allenta ancora la pressione ospedaliera: diminuiscono i ricoveri, -32 nelle ultime 24 ore, per un totale di 1222 degenti, di cui 172 (+4) in terapia intensiva. Aumentano i guariti: 1663 (contro i 913 di ieri). Gli attuali positivi sono 25.372, di 23.978 in isolamento domiciliare.

La distribuzione dei nuovi casi tra le province: diminuiscono nettamente i casi a Palermo, nelle ultime 24 ore registrati infatti 184 contagi, contro i 349 di ieri e i 298 di una settimana fa. Il capoluogo siciliano da domani torna in zona arancione. Il numero maggiore di contagi a Catania, 441, Agrigento 90, Ragusa 82, Caltanissetta 68, Messina 50, Siracusa 33, Trapani 25, Enna 7.

Covid in Italia, superate le 120mila vittime da inizio pandemia

Sono 13.385 i casi Covid nelle ultime 24 ore in Italia. In aumento rispetto ai 10.404 di ieri, con 336.336 tamponi, 34 mila più di ieri. Il tasso di positività sale dal 3,4% al 4%.

I decessi sono 344 (ieri 373), con il totale delle vittime che supera quota 120 mila, 120.256 in tutto.

Ancora in calo i ricoveri: le terapie intensive sono 37 in meno (ieri -101) con 168 ingressi del giorno, e scendono a 2.711, mentre i ricoveri ordinari diminuiscono di 452 unità (ieri -323), 19.860 in totale. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+2.442), seguita da Campania (+1.844), Puglia (+1.282), Piemonte (+1.187) e Lazio (+1.078). I contagi totali salgono a 3.994.894.

In aumento i guariti, 18.416 (ieri 14.688), per un totale di 3.431.867. Prosegue quindi il calo del numero degli attualmente positivi, 5.378 in meno (ieri -4.663): i malati attuali sono ora 442.771. Di questi, sono in isolamento domiciliare 420.200 pazienti.

