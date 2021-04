Coronavirus nelle scuole, in Sicilia contagiati 3 mila alunni da inizio pandemia: incidenza dello 0,46%

Sono in tutto 3.051 gli studenti siciliani risultati positivi al Coronavirus da inizio pandemia su un totale di 670.434: un'incidenza percentuale pari allo 0,46%. Questi i numeri, aggiornati al 19 aprile, riportati dall'Ufficio scolastico regionale che monitora l'andamento della situazione epidemiologica nelle scuole siciliane.

Per quanto riguarda docenti e personale Ata, si registrano rispettivamente 457 e 126 casi positivi. Dal raffronto con la prima settimana di rilevazione, l’incidenza è passata dallo 0,33% del 1° marzo all’attuale 0,55% per il personale docente e dallo 0,31% del 1° marzo all’attuale 0,60% per il personale ATA.

Per quanto riguarda le scuole di Infanzia e I ciclo, dal raffronto con l’ultima settimana di rilevazione si riscontra un lieve aumento dell’incidenza degli alunni positivi passata dallo 0,45% del 12 aprile all’attuale 0,47%. Considerando l’intero periodo di osservazione, dal 19 novembre 2020 a oggi, l’incidenza degli alunni positivi al Covid-19 è sostanzialmente invariata. In valore assoluto si riscontra, rispetto al 19 novembre 2020, un aumento pari a 40 alunni positivi in più per l’infanzia (+20%) e a 217 per la primaria (+24%) mentre invece si registra un decremento pari a 187 alunni per il I grado (-20%).

Anche per le scuole del II ciclo si riscontra un aumento dell’incidenza degli alunni positivi, attualmente pari allo 0,43%, sia rispetto all’ultima settimana di rilevazione, 12 aprile 2021, che rispetto alla prima settimana di rilevazione, 8 febbraio 2021, che mostrava un’incidenza pari allo

0,27%. Nel frattempo continua la campagna di vaccinazione anti-Covidin Sicilia per il personale scolastico: attualmente il numero dei vaccinati è pari a 72.505.

