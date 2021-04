Circolare ai questori: da domani più controlli nelle zone a rischio. Periodo di prova per il green pass

Da domani prime riaperture ma anche controlli più intensi. In una circolare inviata ai questori, il capo della Polizia Lamberto Giannini sottolinea l'esigenza di intensificare le attività di controllo e, in particolare, organizzare i servizi "graduandoli in ragione della classificazione 'a rischio' delle aree e delle conseguenti misure prescrittive cui le stesse sono sottoposte".

Giannini chiede anche che vengano messe in campo "specifiche attività di controllo" nei locali e lungo la rete stradale e autostradale, soprattutto al confine tra le regioni rosse e arancioni, nonché in aeroporti e stazioni.

E domani sarà anche il primo giorno in cui verrà verificato il funzionamento del green pass, il certificato verde per gli spostamenti. "Un'idea giusta che dal mio punto di vista può rappresentare anche un incentivo alla vaccinazione", ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Domenica in su Rai1.

"Ci sono due parole che devono guidarci nelle prossime giornate: fiducia perchè le misure hanno funzionato, e prudenza. Dobbiamo fare un passo alla volta, essere graduali e valutare giorno dopo giorno l'evoluzione del quadro. E' vero che stiamo meglio ma ancora ci sono tanti decessi e ricoveri".

Sul coprifuoco alle 22 Speranza ha commentato: "L'orario delle 22 ci consente di ridurre la mobilità ed è una scelta che il governo ha deciso di fare dentro una cornice di prudenza. "Se ci saranno le condizioni sarò il più felice di tutti a fare altri passi avanti, sul coprifuoco e altre misure".

