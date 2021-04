Coronavirus, il bollettino: la Sicilia torna sotto i mille casi giornalieri, meno ricoveri e curva in calo

Si conferma il calo della curva dei contagi da Coronavirus in Sicilia: oggi sono 930 i casi registrati su 26.886 tamponi effettuati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività pari al 3,5% e in calo rispetto a venerdì scorso, quando i positivi erano stati 1.370 con un tasso del 4,1%. Sono invece 24 le vittime nelle ultime 24 ore, boom di guariti con 1.250 persone che hanno ufficialmente superato l'infezione e numero di attuali positivi che torna a calare.

Buoni numeri anche negli ospedali, dove i pazienti ricoverati sono in calo: 1.232 quelli presenti ad oggi nei reparti Covid nei nosocomi siciliani, 12 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva si trovano invece 177 ricoverati, un saldo di -1 rispetto al bollettino diramato giovedì. Gli ingressi giornalieri sono stati 11. Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Catania 264, Palermo 234, Siracusa 121, Caltanissetta 76, Agrigento 74, Messina 59, Trapani 48, Ragusa 30 ed Enna 24.

In calo i nuovi casi di Covid in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute, sono stati 14.761 a fronte dei 16.050 di ieri (il dato di 16.232 comunicato inizialmente è stato oggi corretto dal ministero); il tasso di positività è al 4,67% (venerdì scorso era 4,9%). I morti delle ultime 24 ore sono 342 contro i 360 di ieri. Diminuisce anche la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 21.440, con un decremento di 654 unità rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva 2.979, meno 42 rispetto a ieri.

La regione con il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia con 2.304; a seguire Campania (1.970), Puglia (1.692), Lazio (1.221) ed Emilia Romagna (1.104). I casi totali dall’inizio della pandemia sono 3.935.703. Gli attualmente positivi sono 465.543, in diminuzione di 6.653 rispetto a ieri, i dimessi/guariti 21.069 in più, per un totale di 3.351.461. In isolamento domiciliare figurano 441.124 persone, meno 5.957 rispetto a ieri.

