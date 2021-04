Nuovo decreto Draghi: le faq del governo su spostamenti tra regioni, pass verde e coprifuoco

Sul sito del governo sono state pubblicate le faq sulle norme del decreto approvato ieri e che sarà in vigore dal 26 aprile al 31 luglio. Tra i chiarimenti più importanti c'è quello sul tampone ai minori per chi si sposta per turismo in regione arancioni o rosse e quello sulla questione coprifuoco. Ecco le risposte a tutti i dubbi.

Pass o certificazione verde

Che cos’è la certificazione verde?

Il foglio che serve a spostarsi tra regioni arancione e rosse per turismo e deve attestare che la persona è vaccinata, oppure guarita dal Covid oppure ha effettuato un tampone antigenico o molecolare (con esito negativo) nelle 48 precedenti.

Chi rilascia la certificazione?

La struttura che ha effettuato il vaccino, quella che ha eseguito il test (comprese le farmacie), la struttura dove si è stati ricoverati oppure il medico di famiglia.

Chi deve fare il tampone per viaggiare?

Tutti ad eccezione dei bimbi sotto i 2 anni: «Ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai due anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico».

Spostamenti tra regioni

Ci si può spostare tra regioni gialle?

Sì, senza alcuna limitazione.

Se ci si deve spostare tra regioni arancioni o rosse per motivi di lavoro, salute o urgenza, devo avere la certificazione verde?

No, basta l’autocertificazione.

Seconde case

Dal 26 aprile nelle seconde case, che si trovano in zona gialla o arancione, si potrà andare anche con parenti e amici ma al massimo in quattro persone. In zona rossa soltanto il nucleo familiare e la casa deve essere disabitata.

Coprifuoco

Il decreto è valido fino al 31 luglio 2021 ma il governo ha già stabilito che ci saranno verifiche ogni due settimane sull'andamento della curva epidemiologica. Se sarà in discesa le misure saranno allentate e il coprifuoco alle 22 potrà essere posticipato o eliminato.

Calcetto e sport all'aperto

Nelle regioni gialle sarà possibile praticare sport all'aperto, anche quelli di contatto ma resta vietato l'uso degli spogliatoi.

