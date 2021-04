Il figlio di Beppe Grillo, Ciro, ha riaperto il profilo Instagram, postando il video in cui il padre lo difende dall'accusa di violenza sessuale. Il primo commento è dello stesso Ciro, che ha scelto come nickname ciruzzolohiil: "Giornalisti o giudici?". Segue una lunga serie di riposte, quasi tutte critiche: "Orrore", "Vai a lavorare", "Un'altra pagliacciata".

Il video pubblicato da Beppe Grillo in difesa del figlio, accusato di stupro assieme a tre amici, sta continuando a suscitare dure reazioni anche nelle forze politiche, che puntano il dito sia contro l’ex comico genovese che i big pentastellati finora rimasti silenti. I 5 stelle tentano di 'mettere al riparo' il Movimento dalle polemiche invitando a non coinvolgere la 'creatura' fondata dallo stesso Grillo e da Gianroberto Casaleggio in quella che è solo una «vicenda personale».

Beppe Grillo, il figlio Ciro posta il video del padre su Instagram: critiche da parte del web

«Questo video lo porterò in Procura perché reputo che sia una prova a carico», ha detto l'avvocato Giulia Bongiorno a L’Aria Che tira su La7. «È una prova che documenta una mentalità dell’eufemizzazione, spesso usata dagli uomini per giustificarsi quando sono imputati», afferma Bongiorno che su questa linea di difesa aggiunge: «si dice alle vittime, state attente. Ma noi non ci facciamo intimidire!».

© Riproduzione riservata