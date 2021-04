Coronavirus, il bollettino: contagi stabili in Sicilia, altri 24 morti e lieve aumento dei ricoveri

Sono 1.301 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, 28.927 i tamponi effettuati (tra molecolari e test rapidi) con un tasso di positività che si attesta al 4,5%. Rispetto a sabato scorso la percentuale è in lieve calo, le vittime invece sono state 24 e i guariti 675. Negli ospedali lieve aumento dei ricoverati in regime ordinario: sono 6 in più rispetto a ieri, per un totale di 1.216 pazienti. Restano invariate invece le terapie intensive, con 189 persone attualmente ricoverate.

Per quanto riguarda la suddivisione provinciale dei nuovi contagi, è sempre Palermo la più colpita con 458 casi registrati. Seguono Catania con 186 e Agrigento con 172, poi Ragusa 131, Messina 105, Siracusa 96, Trapani 74, Caltanissetta 53 e infine Enna con 26 nuovi positivi al Coronavirus. Da inizio pandemia i siciliani colpiti dal virus sono stati 194.644, 5.152 i morti e 164.015 i guariti. Gli attuali positivi nell'Isola sono 25.477 (+602), di cui 24.072 in isolamento domiciliare obbligatorio.

Calano i nuovi casi di Covid in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati 15.370 a fronte dei 15.943 di ieri; in aumento i tamponi e il tasso di positività scende al 4,6%. In discesa anche il numero dei morti, sono 310 rispetto ai 429 registrati ieri, per un totale dall’inizio della pandemia di 116.676. In diminuzione la pressione sulle strutture ospedaliere: in terapia intensiva ci sono 3.340 pazienti (26 in meno rispetto a ieri, mentre sono 163 gli ingressi del giorno, contro i 199 di ieri), i ricoverati con sintomi sono 24.100 (643 in meno rispetto a ieri).

Il numero di persone in isolamento domiciliare sono ad oggi 477.868 (ieri 478.629); il totale di attualmente positivi è di 505.308 (in calo di 1.430 rispetto a ieri). I dimessi/guariti sono 3.235.459, con un incremento di 16.484. Le regioni con il maggior numero di nuovi casi sono Lombardia (2.546, ieri 2.431), Campania con 2.232 (ieri 1.994), Puglia con 1.525 (ieri 1.537), Lazio con 1.378 (ieri 1.474) e Sicilia con 1.301 (ieri 1.370). I casi totali dall’inizio della pandemia sono 3.857.443 (alla data di ieri erano 3.842.079).

© Riproduzione riservata