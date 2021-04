Riaperture del 26 aprile: ok anche a cinema, teatri ed eventi all'aperto

Dal 26 aprile, con qualche giorno di anticipo rispetto all'ipotesi dei primi di maggio, potranno riaprire teatri, cinema, musei ed eventi all'aperto «con misure di limitazione della capienza che conoscete e che abbiamo lungamente discusso con le categorie e gli esercenti». Lo ha detto il ministro della Cultura Dario Franceschini chiudendo l'incontro online organizzato dal Pd sulla situazione dello spettacolo.

«Abbiamo da poco finito una cabina di regia che ha discusso lungamente a Palazzo Chigi». Il ministro ha ribadito di aver chiesto al Cts la possibilità di allargare le presenze per gli eventi all'aperto. «Io ho discusso con il Cts soprattutto per avere un allargamento della partecipazione per gli eventi all’aperto - ha aggiunto il ministro -. Penso che le risposte arriveranno a breve, sicuramente prima del decreto legge. Sarà possibile lavorare a un’estate con una maggiore elasticità al chiuso e una maggiore disponibilità per gli eventi all’aperto. Io vorrei ci fosse, anche mettendo qualche misura di sicurezza in più, un allargamento del numero di spettatori all’aperto, superando gli attuali 400. Abbiamo bisogno tutti di un’estate con piazze e strade che compatibilmente con la sicurezza siano pieni di spettacolo, musica, danza e prosa».

