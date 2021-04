Pignoramento da 26 milioni per Sicilia digitale, servizi informatici della Regione a rischio paralisi

Pignoramento da 26 milioni di euro da parte di Engineering ai danni di Sicilia Digitale, la società in house della Regione Siciliana che si occupa di informatica per conto dell’Amministrazione. A rischio la continuità dei servizi informatici che, in epoca di smart working, vorrebbe dire la paralisi totale della macchina burocratica. Il decreto è arrivato negli uffici della società questa settimana ed èstata informata la stessa Amministrazione.

Si tratta di un provvedimento che segue la condanna inflitta alla società nel 2018 che le imponeva di pagare 28,5 milioni di euro (19,5 milioni più 9 di interessi) e che Sicilia Digitale aveva deciso, in accordo con gli ex soci (Enginnering/Accenture), di pagare in 13 rate dietro rinuncia al pagamento degli interessi. La società è riuscita a pagare cinque rate e poi si è fermata non avendo ricevuto pagamenti dalla Regione e da qui il decreto notificato questa settimana.

