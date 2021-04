Vaccino, a Palermo attivato un canale alternativo per le prenotazioni: ecco chi può accedere e come fare

Record di prenotazioni per il vaccino Astrazeneca: in due giorni in Sicilia sono 16mila gli over 65 che hanno fatto richiesta.

Un cambio di passo, come scrive Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola, dopo le numerose rinunce dei giorni scorsi. La campagna di vaccinazione, dunque accelera.

Due piattaforme per prenotare

A Palermo le prenotazioni sono ora possibili su due piattaforme: la prima è quella “ufficiale” gestita da Poste Italiane (prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o mediante il portale siciliacoronavirus.it), l’altra è stata allestita dall’Asp di Palermo per gli appuntamenti nell’hub della Fiera del Mediterraneo per coloro che non erano riusciti ad accedere alla prenotazione pur essendo tra gli aventi diritto. Tra questi per esempio ci sono alcuni soggetti vulnerabili come chi soffre di anoressia, chi è gravemente obeso o chi ha la sindrome di down, la cui patologia non era stata inserita nelle tabelle del Ministero.

Ma il canale alternativo per la prenotazione consente l’accesso anche a quelli il cui codice di esenzione non era stato aggiornato e dunque risultavano perfettamente sani pur non essendolo o a quanti (tra gli over 80 o chi ha tra i 65 e i 69 anni) avevano la tessera sanitaria scaduta e quindi non venivano accettati dal sito realizzato dalle Poste.

A Palermo, per prenotare attraverso questa seconda piattaforma basta connettersi all’indirizzo https://fiera.asppalermo.org e seguire le istruzioni per scegliere la data dell’appuntamento.

Gli altri canali

Oltre alla modalità online, resta possibile prenotare anche attraverso il call center dedicato - telefonando al numero verde 800.00.99.66 attivo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 (esclusi sabato e festivi) – e tramite il nuovo canale costituito dai portalettere di Poste Italiane che possono inserire in agenda gli appuntamenti richiesti dai cittadini appartenenti alle categorie interessate.

