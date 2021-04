Piano pandemico, Ranieri Guerra indagato a Bergamo per false informazioni

Il direttore aggiunto dell’Oms Ranieri Guerra è indagato nell’inchiesta di Bergamo con l’accusa di false informazioni. Lo riferiscono all’AGI fonti qualificate. A quanto si è appreso, Ranieri Guerra è indagato in relazione all’articolo 371 bis del codice penale per 'false informazioni al pm'.

Il riferimento è a quanto ha dichiarato nella sua deposizione davanti ai pm come persona informata sui fatti. "Sul punto c'è stretto riserbo", si limita a dire all’Agi il procuratore Antonio Chiappani.

"Mi auguro che l’OMS possa rispondere con tutti i dettagli, le spiegazioni e i chiarimenti necessari, dato che la mia posizione è cristallina nonostante le insinuazioni di alcuni", dichiara all’Agi Ranieri Guerra. "Sono veramente stupito e profondamente amareggiato - aggiunge -. Io ho dichiarato ai pm tutto quello che sapevo a quel momento, in totale buonafede. Ho capito a seguire di non avere avuto accesso a molte informazioni, ma credo che questo i pm lo abbiano bene valutato. Non so neppure quali siano queste presunte contraddizioni che possano avere identificato, dato che non ho avuto accesso ai quesiti da loro posti all’OMS. Da tempo tramite i miei legali ho in ogni caso confermato ai pm la mia piena disponibilità a fornire ogni ulteriore dettaglio ritengano necessario di cui io sia a conoscenza. Sono stato e sono in assoluta buonafede e mi meraviglia che i pm abbiano un’impressione diversa".

"Siamo molto contenti, è la conferma che i pm stanno indagando in modo approfondito e il coronamento al lavoro che stiamo facendo in questi mesi". Così l’avvocato Consuelo Locati, capo del team dei legali dei familiari delle vittime, commenta la notizia che il numero due dell’Oms Ranieri Guerra è indagato per 'false informazioni ai pm'. Locati ipotizza che Guerra possa essere stato indagato in relazione "al questionario sulle autovalutazioni dell’Italia non mandato alla Ue o anche sul mancato aggiornamento del piano pandemico".

© Riproduzione riservata