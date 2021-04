Covid in Sicilia, il bilancio della settimana: aumento di contagi e ricoveri, in calo le vittime

I dati relativi ai contagi da Coronavirus nell'ultima settimana in Sicilia mostrano un ulteriore peggioramento della situazione.

Nella settimana appena trascorsa i nuovi positivi sono stati 7.005, il 20,5% in più rispetto alla precedente. Non si superavano i 7000 nuovi positivi settimanali dallo scorso 24 gennaio.

Aumenta anche il numero degli attuali positivi, pari a 22.852, 5.852 in più. Così come sono in numero maggiore le persone in isolamento domiciliare: 21.725, 5.698 in più.

I ricoverati sono nuovamente sopra quota mille, esattamente 1.127, di cui 153 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 154 unità (in terapia intensiva sono aumentati di 24).

Nella settimana le persone decedute sono state 114, il 25,5% in meno rispetto ai 153 della settimana precedente. Complessivamente le persone decedute sono 4.697.

