Coronavirus, allarme varianti in Italia: ne sono state individuate 14 rare

Resta sopra quota mille il bilancio giornaliero dei contagi da Coronavirus in Sicilia e quello che preoccupa sono i ricoveri in aumento, come ad esempio è emerso ieri all'ospedale di Partinico. Alla vigilia di Pasqua decine di ambulanze in fila aspettavano di far entrare i pazienti, una scena che riporta indietro di 12 mesi e che fa paura.

Ma ad allarmare sono anche le varianti. Secondo quanto indicatone nell’ultima indagine sull’argomento redatta dall’Istituto superiore di sanità e aggiornata al 18 marzo, spuntano anche altre varianti, classificate come rare: 14 in tutto, alcune delle quali, come riporta Andrea D'Orazio in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, sequenziate dal Centro per la qualità dei laboratori a Palermo, che nello stesso periodo aveva già individuato quattro ceppi mai osservati in Sicilia.

L'ultima in ordine di tempo è stata identificata in Italia e comprende caratteristiche delle cosiddette varianti inglese e nigeriana: a scoprirla il gruppo di ricerca del Cerba HealthCare di Milano, guidato Francesco Broccolo, in collaborazione con Massimo Zollo del Ceinge di Napoli, che ha completato il sequenziamento totale: al momento non sembra essere né più contagiosa né letale delle altre. Il genoma è stato depositato sulle due principali banche dati internazionali, PubMed e Gisaid.

