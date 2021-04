Coronavirus, in Sicilia nuovi 1.222 casi e 15 decessi. Crescono i ricoveri, pochi i guariti

Sono 1.222 i nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia su 21.144 tamponi processati. Rispetto a ieri nel computo dei tamponi ci sono i molecolari che i test rapidi e così il tasso di positività (finalmente un dato più attendibile rispetto ai giorni scorsi) è del 5,8%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Da segnalare nuovi 15 decessi e 9 ricoveri di cui due in terapia intensiva. Sono soltanto 66 i guariti.

Attualmente ci sono 21.011 positivi di cui 898 ricoverati in ospedale, 150 in terapia intensiva e 19.963 in isolamento domiciliare. I decessi salgono a 4.662 mentre i guariti a 150.954. dall'inizio della pandemia sono 176.627 le persone contagiate dal Coronavirus.

A livello provinciale sono 463 i nuovi positivi a Palermo, 162 a Catania, 132 a Messina, 27 a Siracusa, 113 a Trapani, 80 a Ragusa, 109 a Caltanissetta, 103 ad Agrigento, 33 a Enna.

A livello nazionale, sono 21.932 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 23.649. Sono invece 481 le vittime in un giorno (ieri 501). Il tasso di positività è del 6,6% (lo stesso di ieri). Sono infatti 331.154 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 356.085, quindi 25 mila in più. Il tasso di positività è del 6,6%, uguale a ieri.

