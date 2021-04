Coronavirus, in Sicilia bollettino nel caos: oggi segnalati 1282 casi e 10mila tamponi, ma mancano quelli rapidi

Sono 1.282 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nel bollettino odierno, ma è ancora caos sui numeri: i dati infatti riportano soltanto 10.305 tamponi processati poiché non è stato possibile calcolare i test antigenici. Numeri che dunque vanno presi con le pinze e il tasso di positività del 12,4% diventa privo di significato. Sono 19 le vittime odierne mentre lascia perplessi anche il dato riguardante i guariti: appena 82 nelle ultime 24 ore.

In ospedali i ricoverati nei reparti ordinari sono 896 (+5 rispetto a ieri), 143 nelle terapie intensive (+3) con 6 nuovi ingressi, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 18.831. Gli attuali positivi si attestano a 19.870. Sarebbero (condizionale ormai d'obbligo data la grottesca situazione) 175.405 i siciliani colpiti dal virus da inizio pandemia, 4.647 i morti e 150.888 i guariti. Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Palermo 511, Catania 263, Messina 106, Caltanissetta 93, Siracusa 92, Agrigento 88, Ragusa 79, Enna 41, Trapani 9.

Sul fronte nazionale lieve calo del numero dei nuovi casi di Covid: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 23.649 a fronte dei 23.904 di ieri; in aumento i tamponi - 356.085 contro i 351.221 di ieri - per cui il tasso di positività scende al 6,6% (ieri e giovedì scorso era al 6,8%). In crescita il numero delle vittime: 501 oggi contro le 467 di ieri. In calo la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 28.949, con un decremento di 231 rispetto a ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 3.681, meno 29 rispetto a ieri.

Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 244 contro i 283 di ieri. In isolamento domiciliare figurano 530.849 pazienti, più 1.231 rispetto a ieri. In crescita anche il numero degli attualmente positivi, 563.479 (+971), e dei dimessi/guariti, 2.933.757 (+20.712). Il numero totale delle vittime sale a 109.847, quello dei casi totali a 3.607.083: la regione che ne registra di più è ancora una volta la Lombardia (4.483), seguita da Piemonte (2.584), Puglia (2.369), Campania (2.258), Lazio (1.838) ed Emilia Romagna (1.809).

© Riproduzione riservata