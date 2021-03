Il vaccino AstraZeneca cambia nome in Vaxzevria, nel bugiardino trombosi tra gli effetti collaterali

Il vaccino anti-Covid di AstraZeneca ha cambiato il nome, in «Vaxzevria». Il cambio di denominazione è stato all’approvato dall’Ema il 25 marzo a seguito di una richiesta da parte del gruppo farmaceutico anglo-svedese, si legge nel sito dell’agenzia europea del farmaco, in cui è stato pubblicato anche il nuovo bugiardino del farmaco. Tra gli effetti collaterali, vengono aggiunti i rarissimi casi di trombosi.

Intanto per «motivi precauzionali» la regione di Berlino blocca la somministrazione del vaccino di AstraZeneca per tutte le persone sotto i 60 anni. Lo ha reso noto la senatrice berlinese per la Sanità, Dilek Kalayici. A spingere le autorità della capitale tedesca a decidere questo provvedimento sono stati alcuni dati su ipotetici effetti collaterali. Gli appuntamenti nei vari centri vaccinali della capitale sono già stati sospesi, in attesa di un consulto con il Paul Ehrlich Institut, che funge anche da ente regolatore sui vaccini in Germania.

L’annuncio arriva dopo che già le cliniche berlinesi della Charitè del gruppo Vivantes avevano riferito di aver sospeso le somministrazioni AstraZeneca nei confronti delle donne sotto i 55 anni, dopo che in Nord-Reno Vestfalia si erano stato verificati due casi di trombosi - una con esito letale - seguite temporalmente alla vaccinazione.

