Coronavirus, il bollettino: calano i contagi in Sicilia ma gli ospedali si riempiono, superati i 1000 ricoverati

Torna a scendere la curva epidemica in Sicilia: oggi sono 799 i nuovi casi di Coronavirus su 23.280 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività al 3,4%. Lunedì scorso il tasso era pari al 4,2% e dunque si registra un calo percentuale confortante dopo che nelle ultime giornate la curva aveva puntato verso l'alto in modo preoccupante.

Nelle ultime 24 ore si registrano altri 24 morti mentre sono 358 i guariti. In aumento il numero dei ricoverati negli ospedali, come spesso accade il lunedì a causa delle poche dimissioni del weekend: sono 876 i pazienti ricoverati in regime ordinario (+32 rispetto a ieri) e 133 quelli in terapia intensiva (+4). Con questi numeri la Sicilia torna sopra quota mille ricoveri totali per Covid-19.

Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Palermo 389, Agrigento 118, Catania 75, Siracusa 58, Messina 51, Caltanissetta 48, Enna 25, Trapani 20, Ragusa 15. Da inizio pandemia sono 172.450 i siciliani colpiti dal virus, 4.607 i morti e 150.426 i guariti. Attuamente nell'Isola si trovano 17.417 positivi (+417 rispetto a ieri), di cui 16.408 in isolamento domiciliare obbligatorio.

Sono 12.916 invece i nuovi casi Covid nelle 24 ore in Italia, contro i 19.611 di ieri ma con molti meno tamponi, come sempre il lunedì: 156.692, 116mila in meno. Il tasso di positività è dell'8,2%, più alto rispetto a ieri come prevedibile, ma stabile rispetto a sette giorni fa. I decessi sono 417 (ieri 297), per un totale di 108.350 vittime da inizio epidemia.

Ancora in crescita i ricoveri: le terapie intensive salgono di altre 42 unità (ieri +44) con 192 ingressi del giorno, e sono 3.721 in tutto, mentre i ricoveri ordinari aumentano di ben 462 unità (ieri +80), e salgono a quota 29.163. La regione con più casi giornalieri è l’Emilia Romagna (+2.011), seguita da Lombardia (+1.793), Piemonte (+1.504), Lazio (+1.403), Campania (+1.169) e Toscana (+1.021).

I contagi totali da febbraio 2020 salgono a 3.544.957. I guariti sono 19.725 (ieri 17.950), per un totale di 2.870.614. Torna a calare, quindi, il numero delle persone attualmente positive: sono 7.242 in meno (ieri +1.357), 565.993 in tutto. Di questi, sono in isolamento domiciliare 533.109 pazienti. Questi i numeri che emergono dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

