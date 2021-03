Coronavirus: il valore Rt nazionale scende all'1,08, cala il numero dei casi ogni 100mila abitanti

Scende il valore dell'Rt nazionale che passerebbe dallo 1,16, della scorsa settimana a 1.08. Il dato sarebbe indicato, secondo quanto si apprende, nel monitoraggio settimanale dell'Iss-Ministero della Salute.

A calare è anche il numero dei casi di Covid ogni 100 mila abitanti: il dato sull'incidenza che dovrebbe essere confermato nel monitoraggio Iss-MInistero della Salute che sarà presentato oggi, passa, secondo quanto si apprende, da 264 della scorsa settimana a 240.

C'è poi un dato sulle terapie intensive che arriva dalla 45ma puntata dell'Instant Report Covid-19,una iniziativa dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica (Altems). Al 22 marzo, 10 regioni (Lazio, Puglia, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Umbria, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Marche) registrano la più elevata pressione per tasso di saturazione sia in area non critica sia in terapia intensiva.

Le regioni che hanno evidenziato più ingressi in terapia intensiva calcolati su 100mila abitanti durante l'ultima settimana sono il Friuli-Venezia Giulia (4,81 x 100.000 ab.), le Marche (4,69 x 100.000 ab.) e l'Emilia-Romagna (4,48 x 100.000 ab.).

