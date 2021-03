In Sicilia vaccini nelle chiese per Pasqua, accordo fra la Regione e i vescovi

Se gli hub sono stracolmi e non riescono a smaltire i prenotati in fila, a dare una mano di aiuto per i vaccini anti-Covid ci penserà, almeno per un giorno, la Chiesa siciliana.

Grazie ad un accordo fra l’assessorato regionale alla Salute e la Conferenza episcopale siciliana, infatti, sarà realizzata una campagna vaccinale in cinquecento parrocchie dell'Isola.

L'intesta firmata prevede che i portoni delle chiese si apriranno il prossimo 3 aprile, ovvero il sabato santo, la vigilia di Pasqua.

All’iniziativa hanno già dato adesione le diocesi che, grazie alla sensibilità dei parroci, renderanno disponibili postazioni per la vaccinazione di persone di età compresa fra i 69 e i 79 anni. In ogni parrocchia, fanno sapere dalla diocesi di Trapani, saranno somministrate fino a 100 dosi di vaccini AstraZeneca.

Secondo le indicazioni della Regione Siciliana, la vaccinazione sarà effettuata se ci saranno un minimo di 50 prenotazioni per parrocchia.

Alle comunità parrocchiali individuate è stato fornito un modulo da compilare per la prenotazione in occasione di questa giornata di vaccinazione straordinaria e a ciascuna di esse sono destinate fino ad un massimo di 100 vaccinazioni (essendo comunque richiesto un minimo di 50 adesioni).

Le schede di prenotazione saranno consegnate al Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, secondo le modalità che verranno concordate con la Conferenza episcopale siciliana.

La formale informazione della giornata di vaccinazioni potrà essere comunicata ai fedeli già questa domenica e, per coloro che lo dovessero richiedere, può essere offerta la duplice sicurezza della presenza di un medico in ogni sede vaccinale e del supporto del sistema di emergenza e urgenza per qualsiasi evenienza. A 3 mesi dalla inoculazione delle medesime dosi verrà somministrato il vaccino di richiamo. In ogni centro sarà presente un medico, un infermiere e un amministrativo per la compilazione dei moduli. Potranno essere inserite nell’elenco anche le persone con patologie perchè i medici avranno a disposizione una scorta di vaccino Pfizer.

«La nostra regione - dice l’assessore alla Salute Ruggero Razza - punta a riconquistare una vita normale dopo i lunghi mesi di pandemia che ci hanno sottratto migliaia di cittadini e che hanno modificato il nostro vivere quotidiano. Quella di quest’anno sarà una vera Pasqua di rinascita e per questa ragione che, avendo invocato l’aiuto e il contributo di tutti, i padri della chiesa siciliana hanno raccolto il nostro invito a sensibilizzare tutti i cittadini affinchè partecipino alla campagna vaccinale».

