Vaccini, in Sicilia sistema in tilt per due ore: prenotazioni anche per i 60enni, ma per errore

Un bug di due ore sul sito delle prenotazioni per i vaccini in Sicilia ha permesso oggi a molti 60enni di fissare un appuntamento per i prossimi giorni. Sui social, oggi, è girata la notizia che era attiva la vaccinazione per questa categoria e si rimandava al link che effettivamente permetteva la prenotazione. Tantissima gente, ignara dell'errore, ha prenotato, pur non avendone diritto.

"Non è attiva alcuna possibilità di prenotazione per i 60enni - ha dichiarato il commissario per l'emergenza Covid in provincia di Palermo, Renato Costa sentito telefonicamente -. Si è trattato di un bug di due ore ma appena abbiamo ricevuto la segnalazione di quanto stesse accadendo, abbiamo immediatamente risolto il problema".

E per chi ha già prenotato? "Verranno contattati nelle prossime ore e avvisati, perchè la categoria dei 60enni non è tra quelle che al momento può ricevere il vaccino".

Occorre ricordare che qualsiasi informazione relativa a nuovi soggetti e categorie da vaccinare vengono comunicati direttamente dalla Regione. Attualmente possono prenotare soltanto soggetti vulnerabili, over 80, 70enni, insegnanti e forze dell'ordine.

