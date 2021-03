Medici di famiglia, in Sicilia c'è il via libera per i vaccini ma fino a maggio numeri limitati

Vaccini dai medici di famiglia, arriva il via libera in Sicilia. Come scrive Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola, l'assessore alla Salute, Ruggero Razza, ha firmato ieri sera la circolare applicativa dell'accordo che un paio di settimane fa ha permesso di programmare l’impiego dei medici di famiglia nella campagna di vaccinazione.

Il provvedimento dell’assessore indica ai manager delle Asp le regole per la chiamata in servizio e per la consegna dei vaccini. Per il resto si limita a recepire le clausole dell’accordo faticosamente raggiunto con Fimmg, Smi, Snami ed Intesa sindacale. Perché i pazienti possano recarsi negli studi o essere raggiunti a domicilio per essere vaccinati bisognerà però attendere che da Roma arrivino scorte significative del vaccino di Moderna. Nell’attesa i numeri dell’operazione potrebbero essere molto limitati, e non riguardare in pratica più di 35 mila pazienti almeno fino a maggio.

Ogni manager dovrà pubblicare degli avvisi con cui chiede ai medici di famiglia della provincia di manifestare l’adesione all’accordo dando la disponibilità a essere impiegato nella campagna vaccinale. È una operazione che verrà completata entro una decina di giorni: poi ogni paziente potrà contattare il proprio medico per programmare la vaccinazione, a patto di rispettare il calendario generale. Dunque potranno farsi avanti gli over 70, gli over 80, gli appartenenti alle forze dell’ordine e al mondo della scuola, le categorie fragili a cominciare dai disabili.

