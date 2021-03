Quando serve l'autocertificazione? Tutti i casi in cui avere il modulo: scarica il pdf

L'Italia si avvicina alla Pasqua colorata di rosso e arancione. Le nuove restrizioni in tutte le regioni comportano la necessità dell'autocertificazione per gli spostamenti. Il modulo in pdf per il mese di marzo e di aprile 2021 (clicca qui per scaricarlo), è indispensabile per gli spostamenti e per recarsi nelle altre abitazioni, se consentito. Dunque serve sia in zona rossa che arancione, anche se con evidenti distinzioni.

Quando serve l'autocertificazione marzo 2021

L'autocertificazione è indispensabile in zona rossa. Serve sempre, per qualunque tipo di spostamento anche all’interno del proprio Comune. Il modulo compilato attesta che ci si sta spostando per ragioni di necessità, per esigenze di lavoro o salute, le uniche motivazioni che consentono di poter uscire di casa.

Ma l'autocertificazione è necessaria anche in arancione per tutti gli spostamenti che avvengono al di fuori del proprio comune o in orario compreso tra le 22 e le 5 (coprifuoco). Non serve in ambito comunale, è necessaria invece se si varcano i confini del comune e per tutti gli altri spostamenti che vanno oltre le limitazioni previste dal decreto del governo, ma sempre se giustificati da salute, necessità o lavoro.

Gli spostamenti sono liberi nel proprio comune tra le 5 e le 22, dunque in questo caso non occorre l'autocertificazione. Così come non serve se si vive in un Comune fino a 5mila abitanti e ci si vuole spostare entro i 30 km dal confine (ma non in un capoluogo di provincia), anche se ricade in un’altra regione. Le visite a parenti o amici sono permesse una volta al giorno per un massimo di due persone con la possibilità di portare con sé gli under 14.

