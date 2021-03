Figliuolo e Curcio vaccinati a Roma con AstraZeneca

Si sono vaccinati oggi al drive through della Difesa alla Cecchignola, a Roma, il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, e il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio.

A entrambi, che hanno atteso in fila assieme ad altri cittadini e militari seguendo i regolari protocolli per la somministrazione, è stata inoculata la dose di Astrazeneca in una delle tende allestite nella struttura.

Ieri, nel corso di una conferenza stampa, anche il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato che si vaccinerà con Astrazeneca.

