Astrazeneca, i sintomi a cui prestare attenzione dopo la prima dose di vaccino

Chi si è vaccinato con Astrazeneca deve fare attenzione, secondo l’Autorità per i medicinali danese, ad alcuni sintomi: macchie rosse sulla pelle e sanguinamenti che faticano a interrompersi.

L'Agenzia danese per i medicinali ha inviato ieri una lettera tutte le persone che hanno ricevuto il vaccino AstraZeneca negli ultimi 14 giorni per aumentare la consapevolezza su quali potrebbero essere i sintomi allarmanti di effetti collaterali. La Danimarca è stata uno dei primi Paesi europei a sospendere la somministrazione di AstraZeneca, lo scorso marzo.

Nella comunicazione in particolare si invitano i vaccinati a contattare il proprio medico in caso di sanguinamento della pelle o delle mucose. In caso della comparsa di lividi, eccetto che nel punto in cui è stata effettuata l'iniezione, o di piccole macchie rosse sulla pelle o sanguinamento eccessivo.

È normale invece, sottolinea l'agenzia danese, provare dolore o avere un arrossamento sul punto dell'iniezione, affaticamento, mal di testa, dolori muscolari e articolari, brividi e febbre. Avere sintomi simili all'influenza, si spiega, significa che il sistema immunitario sta reagendo al vaccino.

Per quanto riguarda la formazione di coaguli di sangue, l'autorità danese invita a tenere d'occhio la comparsa di un "forte mal di testa, forte mal di stomaco, il raffreddamento di una gamba, dolore improvviso e inaspettato in parti del corpo, difficoltà respiratorie, paralisi di un lato del corpo". In generale è consigliabile di consultare il proprio medico se i sintomi durano più di tre giorni dal vaccino.

