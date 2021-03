Vaccini somministrati anche dai farmacisti, oltre 5mila quelli già abilitati

I farmacisti potranno effettuare direttamente la somministrazione dei vaccini anti-Covid, previa l'abilitazione con la frequenza di un corso: sono 5.174, secondo quanto apprende l’Ansa, i farmacisti già abilitati, mentre altri 2.800 stanno ultimando il corso.

Il via libera sarà previsto in una norma nell’ambito del Dl Sostegni, che dovrebbe arrivare domani all’esame del Consiglio dei ministri. La Legge di Bilancio 2021 prevede inoltre la figura di medici 'supervisori' di riferimento.

«Dobbiamo moltiplicare i punti vaccinali: diversi attori in campo e più luoghi preposti alla somministrazione. In questo scenario coinvolgere i farmacisti rappresenterebbe uno step fondamentale», scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. «Il governo sta lavorando per introdurre novità importanti già con il decreto Sostegni», aggiunge.

