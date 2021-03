Coronavirus, il bollettino: la Sicilia torna sopra i 700 contagi giornalieri, ricoveri ancora in aumento

Tornano a salire sopra quota 700 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia: sono 782 quelli registrati oggi su 26.527 tamponi (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività che aumenta e passa dal 2,4% di ieri al 2,9%. Incremento anche rispetto allo scorso mercoledì, +13% di casi ma anche un +11% di tamponi processati. Sono 12 le vittime del virus nelle ultime 24 ore, 581 le persone guarite.

In crescita anche il numero di ricoverati in ospedale: sono 734 quelli in regime ordinario (9 in più rispetto al dato di ieri) e 116 quelle in terapia intensiva (incremento di 3 pazienti). Nell'ultima settimana la crescita dei contagi nell'isola è pari all'11,5%: una velocità di incremento in calo (era a +18% fino a pochi giorni fa) che può essere un buon segnale, soprattutto se si pensa che gli effetti della zona arancione devono ancora manifestarsi e aiuteranno la discesa della curva.

Questa la suddivisione provinciale dei nuovi casi odierni: 352 a Palermo, 166 a Catania, 65 a Siracusa, 46 a Enna, 42 a Ragusa, 35 ad Agrigento e Caltanissetta, 25 a Messina e 16 a Trapani. Ad oggi sono 162.710 i siciliani colpiti dal virus, 4.383 i morti e 143.362 le persone guarite. Gli attuali positivi sono ancora in aumento e arrivano a quota 14.965, di cui 14.115 in isolamento domiciliare.

Sono 23.059 invece i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, a fronte dei 20.396 di ieri; stabile il numero dei tamponi (369.084 oggi, 369.375 ieri) con un tasso di positività che risale al 6,2% dal 5,5% di ieri. Le vittime sono 431 (ieri 502), per un totale di 103.432. Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, continua a crescere anche la pressione sulle strutture ospedaliere con i ricoverati con sintomi che diventano 26.517 (+419 rispetto a ieri) e i pazienti in terapia intensiva che sono 3.317 (+61).

I guariti sono 19.716 (ieri 14.116), per un totale di 2.639.370. In aumento il numero degli attualmente positivi, 2.893 in più (ieri +5.758), 539.008 in tutto. Di questi, sono in isolamento domiciliare 509.174 pazienti, 2.413 in più rispetto a ieri. La Regione con più casi giornalieri è la Lombardia (+4.490), seguita da Campania (+2.665), Piemonte (+2.374), Veneto (+2.191) ed Emilia Romagna (+2.026). I casi totali da inizio epidemia salgono a 3.281.810.

