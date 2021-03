Bollettino Coronavirus, i dati di oggi in Sicilia: ecco che è successo nelle ultime 24 ore

Resta stabile l'andamento dell'epidemia da Coronavirus in Sicilia: oggi sono stati registrati 598 casi su 24.551 tamponi (tra molecolari e test rapidi) con un tasso di positività a 2,4% esattamente come ieri. Rispetto a martedì scorso si registra l'1% di casi in più ma con più tamponi effettuati (aumento del 7%).

Le vittime odierne del virus sono 13, mentre in ospedale sono in aumento i ricoveri: 725 i pazienti che occupano i reparti Covid (7 in più rispetto a ieri), 113 quelli in terapia intensiva (+6) con 11 ingressi esattamente come ieri. Nelle ultime 24 ore si registrano anche 565 guariti. Questi i dati del bollettino odierno, 16 marzo 2021, del ministero della Salute.

La distribuzione nelle province vede Palermo con 225 casi, Catania 136, Agrigento 63,Messina 18, Caltanissetta 36, Siracusa 32, Ragusa 23, Trapani 28, Enna 36. Ad oggi sono 161.928 i siciliani contagiati dal virus, 4.371 le vittime e 142.781 i guariti. Gli attuali positivi sono 14.776 (+20), di cui 13.938 in isolamento domiciliare.

Sono invece 20.396 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore. In aumento rispetto ai 15.267 di ieri, ma con circa 190mila tamponi in più, 369.375. Il tasso di positività cala nettamente da 8,53% a 5,5% ed è anche inferiore a una settimana fa, segno che la velocità di incremento dei contagi continua a scendere.

In forte aumento i decessi, 502 (ieri 364): era dal 26 gennaio che non si superava quota 500 (allora furono 541). Le vittime totali sono 103.001. E prosegue anche la netta crescita dei ricoveri: le terapie intensive sono 99 in più (ieri +75), con ben 319 ingressi giornalieri, mai così tanti da quando viene comunicato questo dato. In totale sono 3.256. Anche i ricoveri aumentano di 760 unità (ieri +820), 26.098 in tutto.

La Regione con più casi giornalieri è la Lombardia (+4.235), seguita da Campania (+2.656), Emilia Romagna (+2.184), Piemonte (+2.074) e Veneto (+1.901). I casi totali da inizio epidemia salgono a 3.258.770. I guariti sono 14.116 (ieri 15.807), per un totale di 2.619.654. In aumento il numero degli attualmente positivi, 5.758 in più (ieri -909), 536.115 in tutto. Di questi, sono in isolamento domiciliare 507.761 pazienti.

