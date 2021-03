Vaccini ai vulnerabili in Sicilia, per la prenotazione c'è ancora da aspettare: "Non prima di domani"

Non è ancora possibile prenotare i vaccini per le categorie "vulnerabili", che dovrebbero iniziare questa settimana secondo il nuovo piano vaccinale nazionale. La piattaforma di Poste, però, ancora non accetta ancora le richieste per i soggetti definiti "fragili" perché con patologie di diverso tipo.

Come emerso in un servizio andato in onda durante la prima edizione del Tg Flash di oggi (ascolta qui il notiziario), da Poste confermano che non è ancora possibile prenotarsi. Il sistema deve ancora essere aggiornato. Bisognerà aspettare almeno fino a domani.

Tante le segnalazioni giunte questa mattina alla nostra redazione da parte di chi aveva provato a prenotare la vaccinazione ma, una volta inseriti i dati dell'ammalato, il sistema non li riconosce e non permette di procedere.

Quella dei soggetti fragili è una platea che complessivamente interessa circa 500mila cittadini. La struttura dell’assessorato regionale della Salute – alla luce dell’aggiornamento del Piano vaccinale nazionale (varato lo scorso 10 marzo) e tenendo conto delle priorità definite e delle indicazioni relative all’utilizzo dei vaccini disponibili – sta procedendo all’organizzazione delle prenotazioni per i cittadini che rientrano nella categoria "estremamente vulnerabili", cioè persone affette da condizioni di danno d’organo preesistente o che in ragione di una compromissione della risposta immunitaria a Sars COv2 hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di Covid-19 (VEDI LA TABELLA).

