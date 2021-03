Maltempo con temporali e forte vento in Sicilia, diramata l'allerta gialla

Giornate di maltempo in Sicilia, dove per domani la Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo gialla per condizioni meteo avverse valido fino alle ore 24 del 16 marzo.

Il maltempo si abbatterà in particolare sul Palermitano e sul Messinese, previste precipitazioni temporalesche. L’ampia saccatura, che dall’Europa nord-orientale si distende fino al Mediterraneo, determina un peggioramento delle condizioni meteorologiche su tutte le regioni centro-meridionali italiane.

Si prevede, inoltre, il persistere di venti forti o di burrasca nord-occidentali, con raffiche di burrasca forte, sulla Sicilia, specie sui settori meridionali. Attese mareggiate lungo le coste esposte.

