Coronavirus, contagi stazionari in Sicilia. In Italia 26.824 positivi, salgono le terapie intensive

Sono 679 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte di 25.677 tamponi eseguiti (ieri 672 nuovi contagiati). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Il tasso di positività è del 2,6%. Valori pressochè invariati per la nostra regione.

Attualmente ci sono 13.796 positivi di cui 671 ricoverati in ospedale, 101 in terapia intensiva (+1) e 13.024 in isolamento domiciliare. Da inizio della pandemia sono 159.544 le persone contagiate. Salgono i guariti che adesso sono in totale 141.430 e purtroppo anche i decessi che giungono a 4.318 (+13).

La distribuzione nelle province vede Palermo 299, Catania 150, Messina 44, Siracusa 31, Trapani 23, Ragusa 49, Caltanissetta 34, Agrigento 46, Enna 3.

A livello nazionale, sono 26.824 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 25.673. Le vittime sono state 380, ieri erano state 373 . Sono stati effettuati 369.636 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 372.217 . Il tasso di positività (rapporto positivi/test) odierno è del 7,2%%, ieri era stato del 6,9%, quindi oggi in aumento dello 0,3%.

