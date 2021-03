Campania in zona rossa, Friuli, Emilia e Veneto in arancione: tutti i nuovi colori delle regioni

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 8 Marzo. Passano in area arancione le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto e in zona rossa la regione Campania.

La Lombardia vicinissima alla zona rossa: secondo il monitoraggio la Lombardia ha infatti un Rt a 1.13 e "2 allerte segnalate" quindi è in fascia di rischio alta. Il governatore delle Marche ha invece firmato l’ordinanza che istituisce la zona rossa nelle province di Macerata e Ancona.

Lazio, Liguria e Sicilia rimangono gialle mentre la Sardegna unica zona bianca d'Italia. L'Umbria è stata confermata in fascia arancione. La Regione ha quindi emesso una nuova ordinanza, valida fino al 21 marzo che si allinea al nuovo Dpcm e che conferma alcune delle misure già in essere.

Nelle Marche, dal 6 marzo le province di Ancona e Macerata saranno in zona rossa. Le Province di Pesaro e Urbino, Fermo e Ascoli Piceno restano in zona arancione.

