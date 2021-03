Vaccino contro il Coronavirus, Agrigento e Caltanissetta le province più virtuose della Sicilia

Agrigento è al vertice, assieme all’Asp di Caltanissetta, nella classifica delle province più virtuose per la somministrazione di vaccini anti-Covid.

Mentre ieri il ministero registrava solo 2 nuovi contagi in provincia e l’azienda sanitaria provinciale, per il giorno prima, ne conteggiava 37 e per ieri – su 351 tamponi effettuati – soltanto 1, nell’Agrigentino, al 28 febbraio, risultavano essere stati già vaccinati 8.116 operatori sanitari e sociosanitari, 2.685 ospiti di residenze sanitarie assistite e case di riposo con il relativo personale, 3.421 cittadini ultraottantenni, 1.378 operatori delle forze dell’ordine e 3.365 docenti scolastici.

La sensazione era, dunque, che gli sforzi per intensificare e ottimizzare le procedure di vaccinazione stiano andando per il verso giusto, nonostante i ritardi su scala nazionale negli approvvigionamenti nelle forniture delle dosi.

